Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati l’allerta del Ministero | Pericolo salmonella
“Pericolo salmonella, non mangiatelo”. Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati, l’allerta del Ministero – Il Ministero della Salute ha recentemente diramato un’ allerta alimentare che riguarda un lotto di salame rovetano, a seguito della possibile presenza di Salmonella spp. nel prodotto. Il richiamo, effettuato in via precauzionale dalla società Regoli Ivano Snc, ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e la prevenzione di potenziali casi di infezione alimentare. “Pericolo salmonella, non mangiatelo”. Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati, l’allerta del ministero. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: scatta - richiamo
Airbag esplode e uccide una donna, scatta il maxi richiamo per milioni di auto
Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati: marca, lotto e motivo
Allerta nei supermercati, scatta il richiamo del prodotto: di cosa si tratta
Listeria nel salmone affumicato: scatta il richiamo dopo l'annuncio del Ministero. I lotti interessati >> https://buff.ly/eZ485W5 - facebook.com Vai su Facebook
Eurospin, scatta il richiamo per il prodotto acquistato da tutti: se ce l’hai non consumarlo; Cadmio oltre i limiti: scatta il richiamo dei pinoli dai supermercati Eurospin. L'allerta alimentare; Cadmio oltre i limiti: scatta il richiamo dei pinoli dai supermercati Eurospin. L’allerta alimentare.
Richiamato salame dai supermercati, l’allerta del Ministero: “Pericolo salmonella, non mangiatelo” - Il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di salame rovetano dell’azienda marchigiana Regoli Ivano Snc per presenza di Salmonella spp ... fanpage.it scrive
Richiamo per presenza di pesticidi, scatta l’allarme: non mangiatelo - Questo volta il prodotto segnalato dal Ministero della Salute è stato ritirato a causa della presenza di pesticidi. Come scrive diregiovani.it