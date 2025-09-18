“Pericolo salmonella, non mangiatelo”. Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati, l’allerta del Ministero – Il Ministero della Salute ha recentemente diramato un’ allerta alimentare che riguarda un lotto di salame rovetano, a seguito della possibile presenza di Salmonella spp. nel prodotto. Il richiamo, effettuato in via precauzionale dalla società Regoli Ivano Snc, ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e la prevenzione di potenziali casi di infezione alimentare. “Pericolo salmonella, non mangiatelo”. Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati, l’allerta del ministero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati, l’allerta del Ministero: “Pericolo salmonella”