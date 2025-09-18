Scassellati non si ferma più | altra finale iridata nei 100 in corsia

È una giornata carica di emozioni per Patrizio Fattori, allenatore storico e mentore di Cristian Scassellati, che oggi ha conquistato un’altra finale internazionale nel circuito World Skate. Un risultato frutto di talento, lavoro, e soprattutto di quella determinazione che non si misura in secondi o cronometri. Un’altra impresa straordinaria, un’altra medaglia d’oro mondiale: Cristian Scassellati continua a scrivere la storia dello sport internazionale dei pattini a rotelle con il secondo titolo mondiale conquistato in pochi giorni. Stavolta lo fa nei 100 metri in corsia (strada), dove ha letteralmente infiammato la pista con un tempo incredibile di 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

