Scarsa educazione e ancor meno rispetto, non solo fra i membri del pubblico ma anche negli scambi di opinioni fra amministratori e cittadini. Il clima in cui si svolgono le riunioni di consulta sembra sia cambiato anche se l’assessore all’Ambiente e coordinatore del Decentramento, Fausto Bordini, minimizza e li ritiene episodi isolati. L’ultimo risale a qualche giorno fa, durante la riunione della consulta di Lugo Nord durante la quale l’intervento di una partecipante, ritenuto troppo lungo da un altro cittadino presente, ha scatenato una reazione definita da alcuni presenti "incivile". Poi c’è stato l’episodio a Lugo Est che ha visto protagonista un assessore che, con tono definito arrogante, avrebbe sostenuto la propria posizione inneggiando al risultato politico ottenuto alle ultime elezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scarsa educazione e poco rispetto. Clima incivile alle riunioni di consulta"