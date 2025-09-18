Scarpe da migliaia di euro disegnate da Jaden Smith? Cosa aspettarsi dalla nuova collezione Louboutin Uomo
La nomina di Jaden Smith a direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin ha scatenato un putiferio online. Il figlio 27enne di Will e Jada Pinkett Smith, più noto per la sua carriera di attore e musicista, si troverà a supervisionare quattro collezioni all’anno di calzature (tutte rigorosamente con suola rossa), pelletteria e accessori, plasmando l’immagine del brand attraverso campagne ed eventi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Louboutin (@christianlouboutin) L’accusa principale? Essere un “nepo baby”, ovvero aver ottenuto il ruolo grazie alla sua illustre famiglia e alla conseguente visibilità mediatica, piuttosto che per meriti professionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
