Scarica di pugni e bottigliate terribile agguato a Roma per pochi euro | 37enne arrestato per tentato omicidio

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato a Roma un uomo di 37 anni per rapina e tentato omicidio: aggrediti due connazionali ai Colli Albani, uno ricoverato con 30 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it

