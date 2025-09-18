Scaraventate dalla moto dopo lo scontro con un' auto | ragazzine soccorse dall’eliambulanza

La moto a terra, due ragazze ferite e l’elisoccorso sul posto. È successo nella mattinata di oggi (giovedì 18 settembre) a Braone, quando due ragazzine sono state scaraventate sull’asfalto dopo uno scontro con un’auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Breno.Le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: scaraventate - moto

