Scappa alla vista della polizia dopo uno scambio di droga | arrestato dopo un inseguimento

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 46enne di Caivano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, nel transitare in via Scotta a Caivano, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto che procedeva lentamente, come se. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

