Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1 | cantanti ed ospiti di stasera giovedì 18 settembre 2025

Tutto pronto per una serata all’insegna della grande musica italiana ed internazionale in prima serata su Rai1. Stasera, giovedì 18 settembre, appuntamento con la prima serata del Suzuki Jukebox – La notte delle hit, l’evento musicale presentato da Antonella Clerici e Clementino su Rai1. Suzuki Jukebox – La notte delle hit a Torino: lo show senza tempo su Rai1. Stasera, giovedì 18 settembre 2025, dalle ore 21.30 va in onda la prima serata di “ Suzuki Jukebox – La notte delle Hit “, l’evento musicale registrato nei giorni scorsi a Torino e presentato da Antonella Clerici e Clementino. Due serate speciali dedicate ai successi musicali dagli anni ’70 ai 2000, con la partecipazione degli artisti e cantanti che hanno reso indimenticabili quelle canzoni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1: cantanti ed ospiti di stasera, giovedì 18 settembre 2025

In questa notizia si parla di: scaletta - suzuki

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Seifer Almasy di Final Fantasy VIII disegnato da Rika Suzuki per la linea Magic the Gathering X Final Fantasy! - facebook.com Vai su Facebook

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco; 'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco; Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino.

Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino - Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino, e le star degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Segnala gazzetta.it

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco - Antonella Clerici e Clementino conducono due prime serate che esaltano la musica senza tempo dei decenni passati ... today.it scrive