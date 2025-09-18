Scaletta schiusa in spiaggia | nascono decine di tartarughine
Momento emozionante nel pomeriggio a Scaletta Zanclea. Sulla spiaggia sono nate decine di tartarughine dopo la schiusa delle uova che erano state sepolte sotto la sabbia nei giorni precedenti. A seguire il primo viaggio verso il mare dei piccoli di Caretta Caretta l'amministrazione comunale, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
scaletta - schiusa
