Scaletta schiusa in spiaggia | nascono decine di tartarughine

Messinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento emozionante nel pomeriggio a Scaletta Zanclea. Sulla spiaggia sono nate decine di tartarughine dopo la schiusa delle uova che erano state sepolte sotto la sabbia nei giorni precedenti. A seguire il primo viaggio verso il mare dei piccoli di Caretta Caretta l'amministrazione comunale, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scaletta - schiusa

Cerca Video su questo argomento: Scaletta Schiusa Spiaggia Nascono