SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025
Dal 2 al 5 ottobre, al Palazzo Reale di Napoli, SBS Edizioni & Promozione partecipa al Campania Libri Festival 2025, la fiera gratuita dell’editoria organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival con la curatela di Massimo Adinolfi.Il filo conduttore di quest’anno, “Il segno dei quattro”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: edizioni - campania
Campania Libri Festival. . Segno dopo segno, storia dopo storia, pagina dopo pagina... La quarta edizione del Campania Libri Festival si avvicina. ? Programma online il 22 settembre. Campania Libri Festival Nel segno dei quattro 2 > 5 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025; SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025; SBS Edizioni al Salone del Libro 2025.
Campania Libri Festival a Napoli, i numeri: in 35mila a Palazzo Reale - Non conosce limiti, ma ha svolto nel migliore dei modi la sua funzione di incentivo alla lettura la terza edizione del Campania Libri Festival - Lo riporta ilmattino.it
Campania Libri Festival, 35mila visitatori a Palazzo Reale - La terza edizione del Campania Libri Festival va in archivio con 35mila visitatori, e la presenza di 80 case editrici nella sua prima versione ... Da rainews.it