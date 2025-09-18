Sbagliato accusare i ristoratori dei ricarichi sul vino Siamo sicuri che i prezzi delle cantine siano corretti? Fipe risponde ad Assoenologi

Gamberorosso.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice direttore generale Luciano Sbraga spiega le logiche dei prezzi al ristorante e rimanda l'accusa al mittente: "Siamo pronti al dialogo, ma guai a colpevolizzare i locali agli occhi del consumatore: nessuno vuole speculare". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

sbagliato accusare i ristoratori dei ricarichi sul vino siamo sicuri che i prezzi delle cantine siano corretti fipe risponde ad assoenologi

© Gamberorosso.it - “Sbagliato accusare i ristoratori dei ricarichi sul vino. Siamo sicuri che i prezzi delle cantine siano corretti?”. Fipe risponde ad Assoenologi

In questa notizia si parla di: sbagliato - accusare

Panatta a E’ sempre Cartabianca: “Sbagliato accusare atleti israeliani”

Cerca Video su questo argomento: Sbagliato Accusare Ristoratori Ricarichi