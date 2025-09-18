Saverio Lanza pubblica Reunion | un ritorno a sé stesso tra musica arte e sperimentazione

Nel panorama musicale attuale, dominato dalle grandi reunion – dai CCCP ai La Crus, fino agli internazionali Oasis – quella di Saverio Lanza è senza dubbio la più intima e originale: una reunion con sé stesso. Dopo anni di collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti italiani, il compositore, musicista, produttore e direttore d’orchestra fiorentino presenta Reunion, il suo terzo album da solista. Reunion: un mosaico sonoro senza confini di genere. Reunion è un album che nasce da un’urgenza profonda: quella di riconnettere tutte le anime artistiche di Saverio Lanza – dalla musica alla visual art, dall’improvvisazione alla composizione – in un’opera fluida e multiforme. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

