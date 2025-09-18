Save the Children in piazza a Napoli con i biscotti BisBuoni

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni si batte per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – arriva a Napoli sabato 20 e domenica 21 settembre con la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, un’iniziativa solidale a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: save - children

Finale nazionale di Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza

Save the children, evento charity a Villa Signorini: aspiranti miss in passerella

Oltre un milione di bambini a rischio per l’ondata di caldo: l’allarme di Save the Children

Save the children in piazza a Bari con i biscotti bisbuoni; Udine, in piazza arrivano i BisBuoni di Save The Children, i biscotti per aiutare i bimbi più fragili; BisBuoni, in piazza il 20 e 21 settembre 2025.

save the children piazzaSave the Children in piazza con i biscotti BisBuoni: le donazioni raccolte sosterranno i progetti dell'organizzazione - A Palermo i volontari saranno in piazza Castelnuovo e in via Magliocco ... Come scrive palermotoday.it

save the children piazzaIl 20 e 21 settembre Save the children sarà in piazza con i biscotti Bisbuoni - Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni si batte per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – arriva in piazza con la prima edizione di “BisBuoni. Segnala lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Save The Children Piazza