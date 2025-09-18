Sarebbe stato un missile polacco a distruggere una casa a Wyryki

Continua la caccia ai droni caduti a Varsavia e dintorni. Ieri la radio polacca Rmf Fm ha dato la notizia del ritrovamento nel villaggio di Stanis?awka del 22esimo drone dopo . il manifesto.



UCRAINA | Sarebbe stato un missile di Varsavia e non un drone di Mosca a danneggiare un'abitazione nella regione polacca di Lublino. #ANSA - X Vai su X

Polonia. Il missile era polacco, non russo: Tusk imbarazza il presidente Nawrocki; «Un missile polacco ha colpito la casa, non un drone russo». Le rivelazioni della stampa polacca e l'ira del presidente: «Non sono stato informato»; “È stato un missile polacco e non un drone russo a colpire una casa nella regione di Lublino”.

Danni da missile polacco, no drone russo,polemica a Varsavia - Sarebbe stato un missile polacco e non un drone russo a danneggiare un'abitazione nella regione di Lublino il 10 settembre scorso, quando vennero attivate le difese aeree per contrastare l'incursione ... Da ansa.it

"È stato un missile polacco e non un drone russo a colpire una casa nella regione di Lublino"