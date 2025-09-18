Sardegna via libera alla legge sul fine vita | è la seconda regione in Italia dopo la Toscana

Ilfogliettone.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un voto che segna una frattura politica profonda e apre un fronte istituzionale delicatissimo. Con 32 sì, 19 no e un astenuto, il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito, ispirata al testo dell’Associazione Luca Coscioni e già adottata in Toscana. La proposta, primo firmatario il capogruppo del Pd Roberto Deriu, definisce tempi e procedure per l’assistenza sanitaria regionale nei casi previsti dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Si tratta di un passo che colloca l’isola al centro di una delle battaglie più divisive degli ultimi anni, in bilico tra diritti civili, conflitti istituzionali e accuse di propaganda politica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

sardegna via libera alla legge sul fine vita 232 la seconda regione in italia dopo la toscana

© Ilfogliettone.it - Sardegna, via libera alla legge sul fine vita: è la seconda regione in Italia dopo la Toscana

In questa notizia si parla di: sardegna - libera

Fine vita, via libera della Sardegna alla legge regionale; Il fine vita è legge in Sardegna: via libera al suicidio assistito; Via libera del Consiglio Regionale alla riforma sulla formazione professionale. L’assessora Desirè Manca: “Un altro passo in avanti per allineare l’offerta formativa alle richieste del mercato”.

sardegna via libera leggeFine vita, approvata la legge: in Sardegna via libera al suicidio assistito - Voto favorevole di Gianni Chessa dall’opposizione, contrario per la maggioranza Lorenzo Cozzolino. Scrive unionesarda.it

sardegna via libera leggeLa Sardegna è diventata la seconda regione italiana ad approvare una legge sul fine vita. - Dopo la Toscana, la Sardegna è diventata la seconda regione italiana ad approvare una legge sul fine vita. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sardegna Via Libera Legge