Sardegna via libera alla legge sul fine vita | è la seconda regione in Italia dopo la Toscana
Un voto che segna una frattura politica profonda e apre un fronte istituzionale delicatissimo. Con 32 sì, 19 no e un astenuto, il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito, ispirata al testo dell’Associazione Luca Coscioni e già adottata in Toscana. La proposta, primo firmatario il capogruppo del Pd Roberto Deriu, definisce tempi e procedure per l’assistenza sanitaria regionale nei casi previsti dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Si tratta di un passo che colloca l’isola al centro di una delle battaglie più divisive degli ultimi anni, in bilico tra diritti civili, conflitti istituzionali e accuse di propaganda politica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: sardegna - libera
Via libera in Sardegna alla legge sul suicidio assistito, è la seconda Regione dopo la Toscana - X Vai su X
Un decreto della presidenza del consiglio dei ministro dà il via libera al metano in Sardegna. Ma apre a un’accelerazione delle fonti rinnovabili, con criteri d’urgenza. Nicola Scano #videolina #tgvideolina #notiziesardegna #unionesarda #metanoinsardegna - facebook.com Vai su Facebook
Fine vita, via libera della Sardegna alla legge regionale; Il fine vita è legge in Sardegna: via libera al suicidio assistito; Via libera del Consiglio Regionale alla riforma sulla formazione professionale. L’assessora Desirè Manca: “Un altro passo in avanti per allineare l’offerta formativa alle richieste del mercato”.
Fine vita, approvata la legge: in Sardegna via libera al suicidio assistito - Voto favorevole di Gianni Chessa dall’opposizione, contrario per la maggioranza Lorenzo Cozzolino. Scrive unionesarda.it
La Sardegna è diventata la seconda regione italiana ad approvare una legge sul fine vita. - Dopo la Toscana, la Sardegna è diventata la seconda regione italiana ad approvare una legge sul fine vita. Si legge su blitzquotidiano.it