Sardegna via libera alla legge sul fine vita | è la seconda regione in Italia dopo la Toscana

Un voto che segna una frattura politica profonda e apre un fronte istituzionale delicatissimo. Con 32 sì, 19 no e un astenuto, il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito, ispirata al testo dell’Associazione Luca Coscioni e già adottata in Toscana. La proposta, primo firmatario il capogruppo del Pd Roberto Deriu, definisce tempi e procedure per l’assistenza sanitaria regionale nei casi previsti dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. Si tratta di un passo che colloca l’isola al centro di una delle battaglie più divisive degli ultimi anni, in bilico tra diritti civili, conflitti istituzionali e accuse di propaganda politica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

