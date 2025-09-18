Sara Leghissa un’azione artistica per il boicottaggio del Maxxi
«Quando sono stata invitata a portare il mio lavoro al museo Maxxi L’Aquila, il mio primo istinto è stato rifiutare, in adesione al boicottaggio lanciato contro il museo. Poi ci . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
"Disarmiamo i porti dalla guerra", sabato 12 luglio Sara Leghissa ai Magazzini Generali
Gal Gadot e Gerard Butler non saranno tra le star presenti alla 82ª Mostra del cinema di Venezia, al via mercoledì sera. In questi giorni un gruppo di artisti aveva chiesto di ritirare l'invito a loro e ad una serie di artitsti sostenitori di Israele. In occasione dell'apert