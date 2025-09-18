Sapri arrestato 50enne per coltivazione di marijuana

Un uomo di 50 anni, residente nel Golfo di Policastro e senza precedenti, è stato arrestato a Sapri con l’accusa di coltivazione di marijuana ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri, che hanno sequestrato una decina di piante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

