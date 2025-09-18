Sapete perché GTA 6 sarà il lancio più epico di sempre? Rockstar svela un segreto

Mancano poco più di otto mesi al lancio di Grand Theft Auto VI, un’attesa durata oltre un decennio dall’ultimo capitolo della saga. Nata nel 1997, la serie Grand Theft Auto è un pilastro dell’industria videoludica, con i suoi titoli intrisi di criminalità che sono diventati un vero e proprio fenomeno di culto. Ma GTA VI promette di superare ogni record, diventando potenzialmente il lancio più imponente nella storia dei videogiochi. Dopo un rinvio dall’autunno 2025 al 26 maggio 2026 (e si parla già di un ulteriore rinvio a fine 2026), l’attesa dei fan si è fatta ancora più spasmodica. Ma un recente annuncio di lavoro di Rockstar Games, scovato da un utente di Reddit, ha gettato luce sulle dimensioni colossali del progetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

