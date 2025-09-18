Sanzioni Ue in arrivo su Israele
Sanzioni economiche e restrizioni a carico di Israele e dei suoi esponenti più estremisti (ma anche a quelli di Hamas), oltre allo stop al finanziamento della cooperazione bilaterale. L’ Europa guarda con orrore allo scempio israeliano di Gaza: alle decine di migliaia di morti e feriti, ai profughi, alle colonne di sfollati senza più casa e speranza. Reagire? Una necessità da estendere alle derive verbali più oscene. Emblematica quella di ieri del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, capace di descrivere le macerie di Gaza demolita dai bombardamenti dell’Idf come un "Eldorado" da sfruttare (evidentemente con nuova bandiera): una "miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
UE, sanzioni a Israele: too little too late?; Israele, l'Ue propone sanzioni a due ministri e dazi su merci per 6 miliardi. Ora dipende dagli Stati membri; Ue sospende sostegno bilaterale con Israele e propone sanzioni ai ministri estremisti.
Sanzioni Ue in arrivo su Israele - Sanzioni economiche e restrizioni a carico di Israele e dei suoi esponenti più estremisti (ma anche a quelli di Hamas), oltre allo stop al finanziamento della cooperazione bilaterale. msn.com scrive
L’Ue: “Sanzioni a Israele”. Ma le misure non colpiscono gli insediamenti illegali e continuerà la vendita di armi - Pacchetto da 227 milioni che colpisce solo il 37% dei commerci con Israele, mentre continua la vendita di armi europee ... Da ilfattoquotidiano.it