sanzioni ue in arrivo su israele

Sanzioni economiche e restrizioni a carico di Israele e dei suoi esponenti più estremisti (ma anche a quelli di Hamas), oltre allo stop al finanziamento della cooperazione bilaterale. L’ Europa guarda con orrore allo scempio israeliano di Gaza: alle decine di migliaia di morti e feriti, ai profughi, alle colonne di sfollati senza più casa e speranza. Reagire? Una necessità da estendere alle derive verbali più oscene. Emblematica quella di ieri del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, capace di descrivere le macerie di Gaza demolita dai bombardamenti dell’Idf come un "Eldorado" da sfruttare (evidentemente con nuova bandiera): una "miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

