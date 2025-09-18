Sanzioni Ue in arrivo su Israele

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanzioni economiche e restrizioni a carico di Israele e dei suoi esponenti più estremisti (ma anche a quelli di Hamas), oltre allo stop al finanziamento della cooperazione bilaterale. L’ Europa guarda con orrore allo scempio israeliano di Gaza: alle decine di migliaia di morti e feriti, ai profughi, alle colonne di sfollati senza più casa e speranza. Reagire? Una necessità da estendere alle derive verbali più oscene. Emblematica quella di ieri del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, capace di descrivere le macerie di Gaza demolita dai bombardamenti dell’Idf come un "Eldorado" da sfruttare (evidentemente con nuova bandiera): una "miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sanzioni ue in arrivo su israele

© Quotidiano.net - Sanzioni Ue in arrivo su Israele

In questa notizia si parla di: sanzioni - arrivo

Affari loschi tra società: coinvolto il Milan | In arrivo sanzioni dalla FIGC

Montopoli: in arrivo sanzioni per chi non rispetta i termini di pulizia dei terreni incolti

Montopoli: in arrivo sanzioni per chi non rispetta i termini di pulizia dei terreni incolti

UE, sanzioni a Israele: too little too late?; Israele, l'Ue propone sanzioni a due ministri e dazi su merci per 6 miliardi. Ora dipende dagli Stati membri; Ue sospende sostegno bilaterale con Israele e propone sanzioni ai ministri estremisti.

sanzioni ue arrivo israeleSanzioni Ue in arrivo su Israele - Sanzioni economiche e restrizioni a carico di Israele e dei suoi esponenti più estremisti (ma anche a quelli di Hamas), oltre allo stop al finanziamento della cooperazione bilaterale. msn.com scrive

sanzioni ue arrivo israeleL’Ue: “Sanzioni a Israele”. Ma le misure non colpiscono gli insediamenti illegali e continuerà la vendita di armi - Pacchetto da 227 milioni che colpisce solo il 37% dei commerci con Israele, mentre continua la vendita di armi europee ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sanzioni Ue Arrivo Israele