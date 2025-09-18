Santa Maria ministero più vicino Giuli | Il percorso procede

Non è un annuncio ufficiale, ma ci si avvicina: il ministero della Cultura è pronto a entrare formalmente nella Fondazione Santa Maria della Scala. Il ministro Alessandro Giuli, a margine della mattinata di studi su “ Cambiamento climatico e tutela del paesaggio tra cultura, natura e identità” che si è tenuto nella sala sant’Ansano del complesso monumentale, conferma l’ipotesi. Non dice nulla di più di ciò che si era prospettato, ma neanche nulla di meno: "Il percorso procede, abbiamo le migliori intenzioni. Il ministero ha già impegnato delle risorse e per quanto ci riguarda siamo massimamente attenti all’importanza di questo luogo e di questa istituzione e molto ben intenzionati a garantire la nostra presenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

