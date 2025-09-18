Sanremo. Grande successo per il soprano crossover Julia Burduli che ha conquistato la Top 6 alla finalissima del festival Sanremo Rock & Trend, tenutasi al Teatro Ariston. L’artista si è distinta come unica rappresentante del Sud Italia nella categoria “Trend”, dimostrando il suo talento e la sua unicità in un contesto di alto livello con . L'articolo “Sanremo Rock & Trend”, successo per il soprano crossover Julia Burduli Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

