Sanremo Rai e Comune siglano intesa per il Festival

Webmagazine24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Rai ha approvato oggi giovedì 18 settembre il testo di Convenzione con il Comune di Sanremo per la realizzazione e la diffusione delle edizioni 2026, 2027 e 2028 del Festival, con facoltà di proroga per un ulteriore biennio. Sarà attivato anche un osservatorio permanente tra viale Mazzini e il Comune del capoluogo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

