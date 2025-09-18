Sanremo la Rai approva la convenzione per il triennio 2026-28 | il Festival è salvo
La Rai ha informato che sarà istituito anche un osservatorio permanente tra Rai e Comune di Sanremo che svolgerà attività di monitoraggio per una efficiente attuazione della Convenzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Festival di Sanremo, il Cda della Rai approva il testo di Convenzione triennale con il Comune - ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito a Roma, presieduto dal consigliere facente funzioni Antonio Marano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi ... Si legge su italpress.com
Sanremo, Festival: via libera Rai a convenzione con Comune fino al 2028 - Il contratto prevede anche la possibilità di proroga per un ulteriore biennio, fino al 2030 ... Secondo telenord.it