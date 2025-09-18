Sanremo riparte dai giovani con il regolamento annunciato dall’organizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ecco tutte le novità. Sanremo Giovani 2025 torna con Carlo Conti. Il viaggio verso il Festival di Sanremo 2026 prende ufficialmente il via con Sanremo Giovani 2025, il format che negli anni ha lanciato sul grande palco giovani talenti e cantanti ai vertici delle classifiche. Per Carlo Conti è la quinta edizione come Direttore Artistico e, ancora una volta, il percorso sarà fatto di prove, sfide e selezioni serrate. Svelato il regolamento ufficiale di Sanremo Giovani 2025 a cui quest’anno potranno iscriversi giovani artisti con un’età compresa tra i 16 e i 28 anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025 news, il regolamento per partecipare alla sezione Nuove Proposte del Festival