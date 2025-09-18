Sanremo Giovani 2025 news il regolamento per partecipare alla sezione Nuove Proposte del Festival
Sanremo riparte dai giovani con il regolamento annunciato dall’organizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ecco tutte le novità. Sanremo Giovani 2025 torna con Carlo Conti. Il viaggio verso il Festival di Sanremo 2026 prende ufficialmente il via con Sanremo Giovani 2025, il format che negli anni ha lanciato sul grande palco giovani talenti e cantanti ai vertici delle classifiche. Per Carlo Conti è la quinta edizione come Direttore Artistico e, ancora una volta, il percorso sarà fatto di prove, sfide e selezioni serrate. Svelato il regolamento ufficiale di Sanremo Giovani 2025 a cui quest’anno potranno iscriversi giovani artisti con un’età compresa tra i 16 e i 28 anni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: sanremo - giovani
Sidy, dopo Sanremo Giovani, esce con il primo EP “Brixia”: “È un viaggio dove racconto chi sono diventato. Le mie radici? Le sto riscoprendo” – Intervista Video
Sanremo, giovani in stato di ebbrezza bloccano un treno in stazione, il questore firma il foglio di via
Pippo Baudo, Lemuri il Visionario e la canzone per Sanremo Giovani: «La ascoltò e decise lui»
#Sanremo, giovane disabile #picchiato dal #branco. Arrestati tre giovani, si cerca il quarto - X Vai su X
Le case discografiche possono iscriversi e inviare le candidature dei propri artisti a #SanremoGiovani 2025 entro e non oltre le ore 18:00 del #15ottobre bit.ly/4m5MurB #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026: fuori il regolamento di Sanremo Giovani 2025; Sanremo riparte da Sanremo Giovani; Sanremo Giovani 2025, il nuovo regolamento sulle Nuove Proposte: tutte le informazioni.
Sanremo Giovani 2025, Carlo Conti presenta il regolamento: ecco come funziona la selezione dei nuovi talenti - Il futuro del Festival di Sanremo è ormai certo: dopo la disputa giudiziaria che aveva messo in dubbio la kermesse, la Rai ha confermato che l’edizione 2025 si svolgerà regolarmente al Teatro Ariston. Segnala quilink.it
Sanremo 2026: fuori il regolamento di Sanremo Giovani 2025 - Ancora una volta sarà gara a parte per le Nuove Proposte ... Da eurofestivalnews.com