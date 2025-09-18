Sanitari aggrediti Paura in ospedale Arrestato trentenne

di Gabriele Nuti Ancora violenza in ospedale. Ancora un’ infermiera colpita con un calcio e personale sanitario minacciato di morte. Sono sempre più frequenti questi gravissimi episodi anche al pronto soccorso e nei reparti dell’ospedale cittadino. L’ultimo, in ordine di tempo, è successo nel pomeriggio di lunedì quando al pronto soccorso è stato portato, con un’ambulanza del 118, un uomo di 30 anni, che poco prima, in via Vittime dei lager nazisti nella zona della stazione, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva pesantemente disturbato passanti e clienti degli esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

