Sanitari aggrediti Paura in ospedale Arrestato trentenne
di Gabriele Nuti Ancora violenza in ospedale. Ancora un’ infermiera colpita con un calcio e personale sanitario minacciato di morte. Sono sempre più frequenti questi gravissimi episodi anche al pronto soccorso e nei reparti dell’ospedale cittadino. L’ultimo, in ordine di tempo, è successo nel pomeriggio di lunedì quando al pronto soccorso è stato portato, con un’ambulanza del 118, un uomo di 30 anni, che poco prima, in via Vittime dei lager nazisti nella zona della stazione, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva pesantemente disturbato passanti e clienti degli esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sanitari - aggrediti
Sanitari aggrediti, Federica Favia, Liste Civiche – Udc: "Lavorare per proteggere gli operatori”
Sanitari del 118 aggrediti verbalmente mentre soccorrevano una persona in coma etilico
SANITARI AGGREDITI IN PUGLIA, UGL SALUTE: “SERVONO BODYCAM E SICUREZZA SUBITO” Ancora un episodio di violenza contro gli operatori del 118 in Puglia. Questa volta il teatro dell’aggressione è stato Altamura, dove un medico, un’infermiera e d Vai su Facebook
Altri due sanitari aggrediti al pronto soccorso di Terni | Solidarietà e provvedimenti dalla Regione http://ow.ly/PP6C106kRbt [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Sanitari aggrediti. Paura in ospedale. Arrestato trentenne; Da santuari inviolabili del bene a luoghi della paura: un rischio evidente per le strutture sanitarie; Paura al PS di Rimini: personale barricato per evitare aggressione.
Troppi sanitari aggrediti, i posti di polizia traslocano dentro i Pronto soccorso - Ieri a Imperia incontro tra le sette sigle sindacali, il prefetto e il questore. Lo riporta ilsecoloxix.it
Medici e infermieri aggrediti in ospedale, a Verona arriva il «salvavita»: un badge con pulsante allerterà i colleghi e la sicurezza - Il nuovo sistema senza fili per proteggere gli operatori sanitari con bluetooth e localizzazione. Da corrieredelveneto.corriere.it