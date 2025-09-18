Sanità ligure mancano 200 milioni Nicolò | Chiuderemo in pareggio
Critica la situazione di alcune Asl: “Per aumentare la produzione spendiamo di più in straordinari e gettoni”. La replica dell’assessore regionale: “Non allarmiamoci, riusciremo a evitare il disavanzo. Nel riparto per il ’25, conto su un aumento di almeno 50 milioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Sanità ligure, mancano 200 milioni. Nicolò: “Chiuderemo in pareggio” - Critica la situazione di alcune Asl: “Per aumentare la produzione spendiamo di più in straordinari e gettoni”. Riporta ilsecoloxix.it