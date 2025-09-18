Sanità in trincea l’Italia prepara gli ospedali alla guerra Mentre restano le carenze di medici e fondi
L’Italia si prepara ad attrezzare i propri ospedali a scenari di conflitto, seguendo l’esempio di Francia e Germania. Da aprile è operativo un tavolo tecnico interministeriale – con Salute, Difesa e Infrastrutture – istituito dal decreto legislativo 1342024, che recepisce la direttiva europea 20222557 sulla resilienza delle infrastrutture critiche. L’obiettivo è delineare un piano che definisca ruoli, responsabilità e protocolli in caso di grandi emergenze, comprese le minacce Cbrn (chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari) e persino l’attivazione degli articoli 3 e 5 del Trattato Nato. Le linee di lavoro discusse riguardano l’integrazione tra sanità civile e militare, la creazione di una catena di comando chiara, lo svolgimento di esercitazioni congiunte e l’introduzione di percorsi di formazione specifica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: sanit - trincea
