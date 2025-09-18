Sangiustese fatali i calci di rigore La Civitanovese vola ai quarti
SANGIUSTESE 1 CIVITANOVESE 1 (4-5 dopo i rigori) SANGIUSTESE (4-3-3): Rossi; Pasqualini, Iommi, Postacchini, Cresci; Ruggeri, Innamorati (37’st Strupsceki), Crescenzi; Masi, Ausili (29’st Formentini), Grassi. All. Giandomenico. CIVITANOVESE (4-3-3): Maggi; Candia (14’st Lorenzoni), Martiarena, Romero (16’st Cahais), Cosignani; Marini, Cisbani, Malavolta (33’st Visciano); Pitronaci, Apicella (31’st Guedack), Renzi (29’st Malaccari). All. Mercanti. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Reti: 10’st Crescenzi, 35’st Visciano. Note: Ammoniti Apicella, Romero. Ang. 3-3. Rec’. 1’pt e 3’st. Sequenza rigori: gol di Cisbani, Grassi, Lorenzoni, Crescenzi, Cahais, Ruggeri, Marini, Postacchini e Visciano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
