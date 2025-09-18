San Siro la Giunta Sala non vota la delibera ma la blinda Toccherà al Consiglio comunale decidere la vendita a Milan e Inter

Alla fine la tanto attesa delibera di vendita dello stadio di San Siro e delle aree adiacenti a Milan e Inter, 280mila mq (l’equivalente di due Piazza Duomo), per la somma complessiva di 197 milioni (salvo sconticompartecipazioni per bonifiche e smantellamenti vari), è arrivata in giunta. Ma non è stata votata dagli assessori del sindaco Beppe Sala. Un colpo di scena. Gli assessori hanno solo esaminato gli “elementi essenziali per la compravendita”. La giunta, infatti, si è limitata a “esaminare” la delibera dal titolo “approvazione degli “elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare (. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

