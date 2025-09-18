San Siro la giunta Sala dà il via libera alla vendita Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
Milano – La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala dà il via libera alla vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter, alla realizzazione di un nuovo stadio da almeno 71.500 posti nell’area ora occupata dal parcheggio e dal Parco dei Capitani e alla demolizione e rifunzionalizzazione del Meazza (al suo posto, un centro commerciale, il Museo delle squadre e verde fruibile). Ma spunta l’opzione di uno scudo penale – tecnicamente “un regime di protezione dell’acquirente” – che tuteli i due club “per il caso che si apra un procedimento penale relativo a qualche profilo dell’operazione di vendita e di sviluppo della Grande Funzione Urbana San Siro che, anche qualora poi si rivelasse infondato, potrebbe avere l’effetto di bloccare i lavori o impattare negativamente sulla bancabilità dell’operazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
