San Siro la giunta dice sì alla vendita dello stadio | Ma stop al contratto in caso di indagini

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Marotta: “Passaggio importante”. Scaroni: “Buona notizia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

san siro la giunta dice s236 alla vendita dello stadio ma stop al contratto in caso di indagini

© Repubblica.it - San Siro, la giunta dice sì alla vendita dello stadio: "Ma stop al contratto in caso di indagini”

In questa notizia si parla di: siro - giunta

Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Un rilancio della Giunta Sala può partire solo dall’azzeramento del progetto San Siro

Stadio di San Siro a Milan e Inter: la Giunta di Palazzo Marino dà l’ok alla delibera; San Siro, via libera dalla dalla Giunta alla vendita dello stadio; San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan.

san siro giunta diceSan Siro, la giunta dice sì alla vendita dello stadio: "Ma stop al contratto in caso di indagini” - La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Segnala milano.repubblica.it

san siro giunta diceSan Siro, ok della giunta alla vendita: lo strappo dei Verdi e lo scudo penale per le squadre - Ora la palla passa al Consiglio comunale, dove riparte la conta dei voti per l’approvazione finale. Riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Giunta Dice