San Siro la giunta dice sì alla vendita dello stadio | Ma stop al contratto in caso di indagini
La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Marotta: “Passaggio importante”. Scaroni: “Buona notizia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”
Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data
Un rilancio della Giunta Sala può partire solo dall’azzeramento del progetto San Siro
San Siro, ok della giunta alla vendita: lo strappo dei Verdi e lo scudo penale per le squadre - Ora la palla passa al Consiglio comunale, dove riparte la conta dei voti per l’approvazione finale. Riporta milano.repubblica.it