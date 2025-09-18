San Siro il dossier approda in Consiglio comunale | svelati i prossimi passaggi e spunta una richiesta

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il futuro di San Siro entra ufficialmente nella fase più delicata. Dopo il via libera della giunta di Palazzo Marino, da domani comincerà il passaggio nelle commissioni consiliari del documento che disciplina la cessione dello storico impianto e delle aree circostanti a Inter e Milan. Si tratta di un dossier imponente, oltre 150 pagine approvate con un solo voto contrario – quello della rappresentante dei Verdi – che dovrà ora approdare in Consiglio comunale entro le prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, il dossier approda in Consiglio comunale: svelati i prossimi passaggi e spunta una richiesta

