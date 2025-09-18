San Severo celebra la ‘Settimana europea della mobilità’
A San Severo si celebra la ‘Settimana europea della mobilità’ che quest’anno ha come tema ‘la mobilità per tutti’. L’appuntamento è per domenica 21 settembre. Start alle 9 con il raduno all’ingresso della villa comunale Luisa Fantasia.Alle 9.30 preghiera dello sportivo e benedizione con padre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
