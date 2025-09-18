San Mauro Pascoli festa al centro ’I Sempra Zovan’

Grande successo a San Mauro Pascoli per la tradizionale festa sociale del centro ’ I Sempra Zovan ’ che ha sede accanto a piazza Berlinguer, dietro al palazzo municipale. La festa si è aperta con i saluti del presidente del centro sociale e dell’Amministrazione, rappresentata dall’assessore Tiziano Bianchini. Particolare rilevanza ha assunto l’intervento dei rappresentanti dei tre principali sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil con Marco Della Mora, Luca Giacobbe e Paolo Foschi, che hanno illustrato l’accordo quadro sulle molestie nei luoghi di lavoro. Un momento significativo della manifestazione è stato dedicato al caso di Mattia Montanari, vittima di scritte omofobe sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

