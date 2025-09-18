San Mauro Pascoli festa al centro ’I Sempra Zovan’
Grande successo a San Mauro Pascoli per la tradizionale festa sociale del centro ’ I Sempra Zovan ’ che ha sede accanto a piazza Berlinguer, dietro al palazzo municipale. La festa si è aperta con i saluti del presidente del centro sociale e dell’Amministrazione, rappresentata dall’assessore Tiziano Bianchini. Particolare rilevanza ha assunto l’intervento dei rappresentanti dei tre principali sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil con Marco Della Mora, Luca Giacobbe e Paolo Foschi, che hanno illustrato l’accordo quadro sulle molestie nei luoghi di lavoro. Un momento significativo della manifestazione è stato dedicato al caso di Mattia Montanari, vittima di scritte omofobe sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mauro - pascoli
San Mauro Pascoli, Forza Italia: "Sicurezza, serve un cambio di passo. Investire sulla videosorveglianza"
Chiusura dell’ufficio postale a San Mauro Pascoli per due mesi
Siglato il Patto per la sicurezza urbana a San Mauro Pascoli: candidato il progetto di videosorveglianza
Lucio Corsi sul palco di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli per l'ultimo concerto sold out della rassegna acieloaperto #luciocorsi #acieloaperto Vai su Facebook
San Mauro Pascoli, festa al centro ’I Sempra Zovan’; Giornata di sport e divertimento a San Mauro per la tradizionale 'Festa dello Sport'; A San Mauro Pascoli il 21 settembre una giornata di sport, divertimento e comunità.
San Mauro Pascoli: domenica 21 settembre la Festa dello Sport con il Palio del Ciabattino - Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 16 nel centro storico di San Mauro Pascoli, torna la Festa dello Sport organizzata dall’Associazione ... corriereromagna.it scrive
Luca Mercalli a San Mauro Torinese, lo "special guest" della festa dei Corpi Santi - Tra i primi appuntamenti, spicca l’incontro con Luca Mercalli, meteorologo e climatologo noto al grande pubblico per l ... Segnala giornalelavoce.it