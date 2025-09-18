San Matteo l’Arcivescovo Andrea Bellandi in visita al carcere di Fuorni

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina l’Arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, ha fatto visita all’Istituto Penitenziario con il Braccio di San Matteo, nell’ambito degli appuntamenti che preparano alla festa del Patrono. L’incontro ha coinvolto detenuti, volontari, operatori e personale. Nel suo intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matteo - arcivescovo

Dalle anticipazioni su San Matteo allo scenario internazionale: le riflessioni dell'Arcivescovo nella videointervista mensile

San Matteo 2025, l'Arcivescovo Bellandi presenta i festeggiamenti

san matteo l8217arcivescovo andreaSalerno, San Matteo va “in trono” gli altri santi nelle cappelle: «Ritorniamo alle origini» - Sono tre i temi centrali dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono e protettore di Salerno. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: San Matteo L8217arcivescovo Andrea