San Matteo l’Arcivescovo Andrea Bellandi in visita al carcere di Fuorni
Questa mattina l’Arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, ha fatto visita all’Istituto Penitenziario con il Braccio di San Matteo, nell’ambito degli appuntamenti che preparano alla festa del Patrono. L’incontro ha coinvolto detenuti, volontari, operatori e personale. Nel suo intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: matteo - arcivescovo
Dalle anticipazioni su San Matteo allo scenario internazionale: le riflessioni dell'Arcivescovo nella videointervista mensile
San Matteo 2025, l'Arcivescovo Bellandi presenta i festeggiamenti
Il Braccio di San Matteo porta speranza ai malati: l’arcivescovo Bellandi visita l’ospedale con il Dg Verdoliva - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, San Matteo va “in trono” gli altri santi nelle cappelle: «Ritorniamo alle origini» - Sono tre i temi centrali dei solenni festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono e protettore di Salerno. Segnala ilmattino.it