San Martino delle Scale visite guidate e degustazioni di birra monastiche in abbazia l' ultimo weekend di settembre

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di settembre, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite il 27 settembre alle ore 17. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: martino - scale

La Festa di San Benedetto a San Martino delle Scale: festival organistico, spettacoli e processioni

Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale

NaturArte: natura, comunità e creatività si incontrano alle Neviere San Martino delle Scale 

San Martino delle Scale, visite guidate e degustazioni di birra monastiche in abbazia l'ultimo weekend di settembre; Porte aperte all'abbazia di San Martino delle Scale: visite guidate e degustazioni di birra; A San Martino delle Scale tour dell'abbazia con degustazione di birre: Don Riccardo accoglie i visitatori.

A San Martino delle Scale tour dell'abbazia con degustazione di birre: Don Riccardo accoglie i visitatori - In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia e, al termine, ... Segnala palermotoday.it

Abbazia San Martino delle Scale svela tesori,visite domenica - L'abbazia di San Martino delle Scale (Palermo), l'unica ancora attiva in Sicilia)svela i suoi tesori. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: San Martino Scale Visite