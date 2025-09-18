San Giuseppe da Copertino | il Santo del 18 Settembre
La Vita di San Giuseppe da Copertino. Giuseppe nacque in una famiglia povera, ma la sua infanzia fu segnata da una profonda spiritualità. Sin da giovane, mostrò un'inclinazione verso la vita religiosa, trascorrendo molto tempo in preghiera e meditazione. La sua vita cambiò radicalmente quando entrò nel convento, dove iniziò a manifestare fenomeni mistici come estasi e levitazioni, che lo resero famoso in tutta Europa. Questi eventi straordinari furono testimoniati da numerose persone e documentati in vari resoconti dell'epoca. Il Percorso verso la Santità. Nonostante le sue difficoltà accademiche, Giuseppe fu ordinato sacerdote, un risultato che attribuì alla volontà divina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
