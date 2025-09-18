San Giuseppe da Copertino | il Santo del 18 Settembre

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Vita di San Giuseppe da Copertino. Giuseppe nacque in una famiglia povera, ma la sua infanzia fu segnata da una profonda spiritualità. Sin da giovane, mostrò un'inclinazione verso la vita religiosa, trascorrendo molto tempo in preghiera e meditazione. La sua vita cambiò radicalmente quando entrò nel convento, dove iniziò a manifestare fenomeni mistici come estasi e levitazioni, che lo resero famoso in tutta Europa. Questi eventi straordinari furono testimoniati da numerose persone e documentati in vari resoconti dell'epoca. Il Percorso verso la Santità. Nonostante le sue difficoltà accademiche, Giuseppe fu ordinato sacerdote, un risultato che attribuì alla volontà divina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

san giuseppe da copertino il santo del 18 settembre

© Quotidiano.net - San Giuseppe da Copertino: il Santo del 18 Settembre

In questa notizia si parla di: giuseppe - copertino

San Giuseppe da Copertino, presentato il programma dei festeggiamenti

Anche gli asini volano!, biografia romanzata su San Giuseppe da Copertino (18 settembre, ore 19.30, Parrocchia Cristo Re); Il Santo del giorno: S. Giuseppe Da Copertino; San Giuseppe da Copertino 2025: in Provincia la presentazione del programma di eventi.

san giuseppe copertino santoSan Giuseppe da Copertino: il Santo del 18 Settembre - Scopri la storia di San Giuseppe da Copertino, il santo celebrato il 18 settembre, e le curiosità sulla sua vita. quotidiano.net scrive

san giuseppe copertino santoSan Giuseppe da Copertino: perché è il patrono degli studenti - Giuseppe Maria Des a nacque il 17 giugno 1603 a Copertino, un piccolo comune, vicino Lecce, in una stalla del paese. Secondo interris.it

Cerca Video su questo argomento: San Giuseppe Copertino Santo