San Giovanni Teatino colpo da professionisti | svaligiate due casseforti bottino oltre 100mila euro
Hanno atteso l’assenza dei proprietari per entrare in azione e puntare dritti al cuore dell’abitazione. Un colpo studiato nei minimi dettagli quello messo a segno in una casa di via Primo Maggio a San Giovanni Teatino, dove una banda di ladri ha scardinato due casseforti portando via lingotti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
