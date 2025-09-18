San Giovanni ospita Antonella Viola per un incontro su La rivoluzione della cura
Arezzo, 18 settembre 2025 – Venerdì 26 settembre alle 18, nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista, si terrà un incontro con Antonella Viola, immunologa di fama internazionale, divulgatrice scientifica e docente presso l’Università di Padova. L’appuntamento, promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, sarà incentrato sul volume “La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina” (Feltrinelli, 2023), in cui Viola accompagna lettrici e lettori alla scoperta delle più recenti scoperte scientifiche che stanno trasformando il nostro modo di concepire la salute e la medicina: dalla prevenzione personalizzata all’impatto delle biotecnologie, fino alle sfide etiche e sociali poste dal progresso scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
