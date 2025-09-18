San Gimignano il nuovo ‘Patto per la Toscana’ Un esercito di sindaci per Giani

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Gimignano (Siena), 19 settembre 2025 –  Eugenio Giani si arrocca, ma non si difende: rilancia. Nella suggestiva cornice della Rocca di Montestaffoli, a San Gimignano, il presidente uscente della Regione Toscana ha firmato un ’ Patto per la comunità ’, che vuole essere una piattaforma di rilancio politico e amministrativo. Due terzi dei sindaci toscani hanno, infatti, messo la loro firma. Presenti all’iniziativa circa in cento. Mentre i venti elettorali iniziano a soffiare, Giani sceglie quindi la forza dei territori e delle istituzioni locali: 273 impegni, uno per ogni Comune, per dire che la Toscana non si chiude, ma si organizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san gimignano il nuovo 8216patto per la toscana8217 un esercito di sindaci per giani

© Lanazione.it - San Gimignano, il nuovo ‘Patto per la Toscana’. Un esercito di sindaci per Giani

In questa notizia si parla di: gimignano - nuovo

san gimignano nuovo 8216pattoSan Gimignano: Rsa da 40 posti!. Passi in avanti per la struttura dell’ex ospedale Santa Fina - Passi in avanti per la nuova Rsa da 40 posti all’ex ospedale Santa Fina con il recupero e la ristrutturazione del nuovo presidio Socio Sanitario di San Gimignano. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Gimignano Nuovo 8216patto