San Gimignano (Siena), 19 settembre 2025 – Eugenio Giani si arrocca, ma non si difende: rilancia. Nella suggestiva cornice della Rocca di Montestaffoli, a San Gimignano, il presidente uscente della Regione Toscana ha firmato un ’ Patto per la comunità ’, che vuole essere una piattaforma di rilancio politico e amministrativo. Due terzi dei sindaci toscani hanno, infatti, messo la loro firma. Presenti all’iniziativa circa in cento. Mentre i venti elettorali iniziano a soffiare, Giani sceglie quindi la forza dei territori e delle istituzioni locali: 273 impegni, uno per ogni Comune, per dire che la Toscana non si chiude, ma si organizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Gimignano, il nuovo 'Patto per la Toscana'. Un esercito di sindaci per Giani