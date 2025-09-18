San Gennaro incorona Maradona | busto d’oro sotto il murales dei Quartieri Spagnoli

C’è un posto a Napoli che è meta di pellegrinaggio ogni giorno da parte di cittadini e turisti: il murales che immortala Diego Maradona ai Quartieri Spagnoli, realizzato nel 1990 da Mario Filardi per celebrare il secondo scudetto degli azzurri. Oggi questo luogo “sacro” verrà ulteriormente abbellito da un busto di San Gennaro in versione pop, bagnato in oro. L’opera, realizzata dall’artista Alessandro Flaminio, è stata donata dall’avvocato Angelo Pisani, legale di Maradona e presidente del Club Maradona. Tutto questo nel giorno del debutto in Champions League del Napoli, che stasera affronterà il Manchester City e alla vigilia di uno dei giorni chiave per i napoletani, la festa di San Gennaro che si svolgerà domani, anniversario della morte di “ faccia ‘ngialluta”, come familiarmente è chiamato dai cittadini partenopei. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - San Gennaro incorona Maradona: busto d’oro sotto il murales dei Quartieri Spagnoli

