San Francesco patrono d’Italia Il 4 ottobre torna festa nazionale Proietti | Una gioia immensa

ASSISI Far tornare il giorno di san Francesco, Patrono d'Italia, festa nazionale, come lo era fino al 1977. L'aula della Camera ha iniziato la discussione generale di un disegno di legge che potrebbe riportare il 4 ottobre tra le feste nazionali. Il ddl è già stato approvato, all'unanimità, venerdì scorso, dalla commissione Affari costituzionali. l testo - la prima firma è del deputato Maurizio Lupi – sarà discusso alla Camera dei deputati e può contare sul sostegno già espresso da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Intende ripristinare la festa nazionale nella quale "possono ritrovarsi sia i credenti che i non credenti", ha detto a relatrice Elisabetta Gardini (Fdi), ricordando come San Francesco si recò dal sultano al-Malik al-Kamil durante la quinta crociata, nel 1219, per tentare la pace.

