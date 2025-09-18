San Francesco patrono d’Italia Il 4 ottobre torna festa nazionale Proietti | Una gioia immensa
ASSISI Far tornare il giorno di san Francesco, Patrono d’Italia, festa nazionale, come lo era fino al 1977. L’aula della Camera ha iniziato la discussione generale di un disegno di legge che potrebbe riportare il 4 ottobre tra le feste nazionali. Il ddl è già stato approvato, all‘unanimità, venerdì scorso, dalla commissione Affari costituzionali. l testo - la prima firma è del deputato Maurizio Lupi – sarà discusso alla Camera dei deputati e può contare sul sostegno già espresso da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Intende ripristinare la festa nazionale nella quale "possono ritrovarsi sia i credenti che i non credenti", ha detto a relatrice Elisabetta Gardini (Fdi), ricordando come San Francesco si recò dal sultano al-Malik al-Kamil durante la quinta crociata, nel 1219, per tentare la pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: francesco - patrono
San Francesco patrono d’Italia: il 4 ottobre verso il riconoscimento come festa nazionale. Due proposte di legge per giornata festiva a tutti gli effetti
San Francesco batte San Giuseppe: il patrono d’Italia festa nazionale
San Francesco: il patrono torna tra i Big, il 4 ottobre festa nazionale ma 'a metà'
SAN FRANCESCO D’ASSISI, IL 4 OTTOBRE POTREBBE DIVENTARE FESTA NAZIONALE La Camera dei deputati sta discutendo una proposta di legge per riportare il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco patrono d’Italia, tra le festività nazionali. Se - facebook.com Vai su Facebook
San Francesco batte San Giuseppe | il patrono d’Italia festa nazionale.
Perché il 4 ottobre, San Francesco, può tornare a essere festivo - In Parlamento si discute del giorno del patrono d'Italia, nuova festività ... Segnala vanityfair.it
San Francesco patrono d’Italia. Il 4 ottobre torna festa nazionale. Proietti: "Una gioia immensa" - Far tornare il giorno di san Francesco, Patrono d’Italia, festa nazionale, come lo era fino al 1977. lanazione.it scrive