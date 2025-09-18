San Francesco il 4 ottobre pronto a tornare festa nazionale

Alla Camera dei deputati è iniziata la discussione sul disegno di legge che punta a riportare il 4 ottobre tra le feste nazionali, come era stato fino al 1977. Il provvedimento ha già ottenuto il via libera all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali. Il 4 ottobre è la festa liturgica di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena. Inserito nel 1958 tra le solennità civili, il giorno fu cancellato nel 1977 durante il periodo di austerità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

