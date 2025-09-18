San Francesco d’Assisi | il 4 ottobre potrebbe tornare Festa Nazionale il voto alla Camera
La Camera dei deputati sta per votare il via libera alla Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi. Nell’Aula della Camera, il 18 settembre non è soltanto il giorno del voto finale della riforma della giustizia. I deputati voteranno infatti anche la legge che istituisce la Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi. (Ansa Foto) – notizie.com La proposta arriva dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e dal deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola. Il provvedimento sarà esaminato dopo il voto alla separazione delle carriere, che poi passerà in lettura al Senato per l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Notizie.com
