La Camera dei deputati sta per votare il via libera alla Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi. Nell’Aula della Camera, il 18 settembre non è soltanto il giorno del voto finale della riforma della giustizia. I deputati voteranno infatti anche la legge che istituisce la Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi. (Ansa Foto) – notizie.com La proposta arriva dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e dal deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola. Il provvedimento sarà esaminato dopo il voto alla separazione delle carriere, che poi passerà in lettura al Senato per l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - San Francesco d’Assisi: il 4 ottobre potrebbe tornare Festa Nazionale, il voto alla Camera