San Culino Ben Hur e il Filippino | le frasi cult di Ferrero che torna alla Ternana

L'ex presidente della Sampdoria, che avrà un ruolo centrale nel nuovo progetto del club rossoverde, non si è mai trattenuto davanti ai microfoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "San Culino", "Ben Hur" e il "Filippino": le frasi cult di Ferrero, che torna alla Ternana

In questa notizia si parla di: culino - filippino

San Cesareo, in scena al Teatro Giulanco "Ben Hur (storia di ordinaria periferia) - Al teatro “Giulanco” di San Cesareo sono già iniziate le attività di formazione con i corsi di teatro per bambini e ragazzi e si attende la presentazione dell’Accademia per adulti a novembre. Si legge su romatoday.it

Ben Hur escaló en San Rafael - Pese a la buena intención que tuvo Obras Sanitarias de llevar el basquetbol a ciudades donde no hay equipos de la Liga Nacional, en este caso a San Rafael, la fortuna no lo acompañó anoche porque cayó ... Come scrive lanacion.com.ar