Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha effettuato alcuni controlli nel quartiere San Cristoforo, sequestrando una consistente quantità di droga e denunciando per maltrattamento di animali un catanese di 34 anni proprietario di cinque cavalli. In azione i motociclisti e la squadra cinofili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Cristoforo, trovata droga in un terreno abbandonato e cinque cavalli in una stalla abusiva - Gli animali sono stati sottoposti a vincolo sanitario, affidandoli al proprietario con l’obbligo spostarli in un luogo idoneo e provvisto di codice aziendale. Si legge su cataniatoday.it