Sampdoria svelata la terza maglia | omaggio al ' Blu di Genova'

La Sampdoria ha completato la presentazione delle divise di gioco per la stagione 20252026 mostrando la terza maglia a pochi giorni dalla partita contro il Monza, valida per la quarta giornata di Serie B. Lo ha fatto con un video pubblicato sui canali social. Il kit realizzato da Macron, secondo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

