Sampdoria Ioannou verso il forfait per Monza Oggi test ma si è fermato | ghiaccio sul fianco

Il cipriota, a riposo nei giorni scorsi, oggi ha provato ad allenarsi coi compagni ma ha accusato dolore e si è fermato. Sempre a parte Ferrari così come, oggi, anche Riccio. Provato Coubis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, Ioannou verso il forfait per Monza. Oggi test, ma si è fermato: ghiaccio sul fianco

In questa notizia si parla di: sampdoria - ioannou

#partitella a ranghi misti della #Sampdoria: #ferrari, #ioannou e #pedrola alle prese col recupero. - facebook.com Vai su Facebook

Il #Venezia ha chiesto al #Sassuolo il terzino sinistro Edoardo #Pieragnolo. La prima scelta era Nicholas #Ioannou della #Sampdoria, ma lo scambio con Marin #Šverko per ora non è decollato. #calciomercato - X Vai su X

Sampdoria, Ioannou verso il forfait per Monza. Oggi test, ma si è fermato: ghiaccio sul fianco; Samp, i dubbi di Semplici: dal dilemma Coda allo stop di Ioannou; Monza Sampdoria, Ioannou a rischio forfait per la sfida? Ecco come sta l'esterno blucerchiato: le.

Sampdoria, Ioannou verso il forfait per Monza. Oggi test, ma si è fermato: ghiaccio sul fianco - Il cipriota, a riposo nei giorni scorsi, oggi ha provato ad allenarsi coi compagni ma ha accusato dolore e si è fermato. Come scrive ilsecoloxix.it

Monza Sampdoria, Ioannou a rischio forfait per la sfida? Ecco come sta l’esterno blucerchiato: le ultime novità - Monza Sampdoria, Ioannou a rischio per la sfida contro i brianzoli: le ultime novità sull’esterno blucerchiato Continuano i problemi per la Sampdoria in vista della delicata trasferta contro il Monza. Si legge su sampnews24.com