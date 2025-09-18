Sampdoria Ioannou verso il forfait per Monza Oggi test ma si è fermato | ghiaccio sul fianco

Il cipriota, a riposo nei giorni scorsi, oggi ha provato ad allenarsi coi compagni ma ha accusato dolore e si è fermato. Sempre a parte Ferrari così come, oggi, anche Riccio. Provato Coubis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Sampdoria, Ioannou verso il forfait per Monza. Oggi test, ma si è fermato: ghiaccio sul fianco

Il cipriota, a riposo nei giorni scorsi, oggi ha provato ad allenarsi coi compagni ma ha accusato dolore e si è fermato.

Monza Sampdoria, Ioannou a rischio forfait per la sfida? Continuano i problemi per la Sampdoria in vista della delicata trasferta contro il Monza.

