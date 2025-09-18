Salvini un giusto a Sodoma alla tv israeliana | Genocidio? Lo dicono gli antisemiti Poi la solita figuraccia

Nel Libro della Genesi, Dio avrebbe risparmiato la città corrotta di Sodoma se vi si fosse trovato almeno qualche uomo giusto. A citare la tradizione biblica è il titolo di un’intervista “speciale” della tv israeliana i24 News: “Un giusto a Sodoma: quando gli Stati ci voltano le spalle – il vicepremier italiano è al nostro fianco”. Alle domande della giornalista Miri Michaeli risponde infatti Matteo Salvini, uomo giusto nella Sodoma dei Paesi che voltano le spalle a Israele. Del resto, ha spiegato Salvini, “difendere Israele è complicato ma gli amici si vedono nel momento più difficile”. La giornalista gli fa notare che mentre parlano è in corso una protesta Pro Pal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini, “un giusto a Sodoma” alla tv israeliana: “Genocidio? Lo dicono gli antisemiti”. Poi la solita figuraccia

