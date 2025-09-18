Giorgia Meloni e Matteo Salvini al Brennero: tutta colpa della “cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero”. Tra i due, scherza qualcuno di Forza Italia, «c’è più di un diaframma da abbattere», a livello politico. Il “cunicolo esplorativo” attraversa la catena montuosa lungo lo stesso tracciato delle due gallerie principali, dove viaggeranno i treni, ma a una profondità di 12 metri al di sotto. L’avvio ai lavori era stato dato il 27 aprile del 2008, alla presenza dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini non gradito in Austria, il giorno di Vannacci ad Ancona e altre pillole