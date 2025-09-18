Salvini non gradito in Austria il giorno di Vannacci ad Ancona e altre pillole

Lettera43.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni e Matteo Salvini al Brennero: tutta colpa della “cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero”. Tra i due, scherza qualcuno di Forza Italia, «c’è più di un diaframma da abbattere», a livello politico. Il “cunicolo esplorativo” attraversa la catena montuosa lungo lo stesso tracciato delle due gallerie principali, dove viaggeranno i treni, ma a una profondità di 12 metri al di sotto. L’avvio ai lavori era stato dato il 27 aprile del 2008, alla presenza dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

salvini non gradito in austria il giorno di vannacci ad ancona e altre pillole

© Lettera43.it - Salvini non gradito in Austria, il giorno di Vannacci ad Ancona e altre pillole

In questa notizia si parla di: salvini - gradito

Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità” - Nel giorno dell’ennesimo massacro a Gaza – con i carri armati israeliani che hanno sparato sulle tende degli sfollati provocando decine di morti – il leader della Lega, Matteo Salvini, riceve il ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Salvini insiste: “Macron è permaloso, smetta di parlare con toni bellici. Il pericolo non è la Russia ma i terroristi islamici” - La convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi da parte del governo della Francia non sembra frenare la polemica ingaggiata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini nei confronti del capo dello ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Gradito Austria Giorno